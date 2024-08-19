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        Haberler Gündem Politika Ali Koç, Özgür Özel ile görüştü | Son dakika haberleri

        Ali Koç, Özgür Özel ile görüştü

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile görüştü. Görüşmenin içeriğiyle ilgili henüz detay paylaşılmadı. Koç'un, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi de bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 13:56 Güncelleme: 19.08.2024 - 14:00
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        Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile bir araya geldi.

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        Özel ile görüşen Koç'a Fenerbahçe'nin Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

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        Özel'e ise CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti.

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        Koç, Özel'e Fenerbahçe forması hediye etti.

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        Görüşmenin içeriğiyle ilgili henüz detay paylaşılmadı. Ali Koç'un, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi de bekleniyor.

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        GÖZTEPE MAÇINDA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

        Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında ikinci yarı başlamadan önce saha kenarına inerek tribündeki Fenerbahçeli taraftarların yanına giden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atılmıştı.

        Koç'un deplasman tribününe alınmayan bazı Fenerbahçeli taraftarlar olduğu için tribüne gittiği öğrenilmişti.

        İkinci yarı başladıktan yaklaşık 5 dakika sonra deplasman tribününden ayrılan Koç, saha kenarında yürüdüğü sırada Fatih Özkan isimli bir kişiden aldığı darbeyle yere düşmüştü. Daha sonra yerden kalkan Koç, protokol tribününe dönmüştü.

        Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

        Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına almıştı.

        Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

        Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, ev hapsiyle cezalandırılmıştı.

        #Ali Koç
        #Özgür Özel
        #fenerbahçe
        #CHP
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