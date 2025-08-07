Fenerbahçe'den dev sermaye artırımı başvurusu!

Fenerbahçe, şirketin kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar 250 milyondan 6 milyar 250 milyon liraya çıkarılması için SPK'ya başvuru yapıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.07.2025 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimiz mevcut 1.250.000.000.-TL (Birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 6.250.000.000.-TL (Altımilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası)'na artırılmasına,

Bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin "Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline,

İşbu karar kapsamında yasal izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığa başvurulması dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine ve yapılacak genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına dair kararımız doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru, bugün (07.08.2025) yapılmıştır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."