Fenerbahçe'den Dinamo Kiev maçı koreografisi

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Dinamo Kiev ekibini ağırlayan Fenerbahçe'de taraftarlar görsel bir şova imza attı! İki ekip Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda karşı karşıya gelmiş ve olaylar yaşanmıştı.

Sarı-lacivertliler bu mücadele öncesinde kale arkası tribününde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözünü İngilizce olarak yazarken Fenerbahçe amblemiyle Atatürk'ü resmetti. Fenerbahçe de bu koreografiyi paylaşarak mesaj verdi.

UEFA, 27 Temmuz'da oynanan ve Ukrayna ekibinin 2-1 kazanarak tur atladığı karşılaşmada bazı taraftarların yaptığı kısa süreli "Putin" tezahüratı nedeniyle disiplin soruşturması açmıştı. UEFA, sahaya yabancı madde atılması ve provokatif tezahürat nedeniyle sarı-lacivertli takıma en az 5 bin koltuk seyircisiz oynama cezası vermişti.