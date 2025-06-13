Fenerbahçe'den imza sürecine dair açıklama!

Eylül ayında Olağanüstü Genel Seçim kararı alan Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Alper Alpoğlu, seçim ve gündeme dair FB TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'YE KATKI SAĞLAMIYOR"

Seçim sürecinin camiaya zarar verdiğini söyleyen Alper Alpoğlu, "Gergin bir ortam Fenerbahçe'ye hiç katkı sağlamıyor. Ben camiamızın tüm mensuplarımızı, taraftarımızı, kongre üyelerimizi Fenerbahçe'ye gönül veren herkesi artık biraz sakinliğe davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"DAVAYI KAYBETMEDİK"

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3 Temmuz davası için çıkan iddialara yanıt veren Alper Alpoğlu şu sözlerle devam etti:

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"3 Temmuz süreci camiamızın kırmızı çizgisi olarak kabul ediyorum. Hangi yönetim gelirse gelsin bu konu çok önemli. 14 yıldır verdiğimiz bir hukuk mücadelesi var. Maalesef burada bile isteyerek veya istemeyerek algılar yapıldı dava kaybedildi gibi. Öyle bir durum yok, davayı kaybetmedik."

İMZA SÜRECİ İÇİN AÇIKLAMA

Toplanan imza sayısı hakkında konuşan Alper Alpoğlu, şunları söyledi;

"Biz şu anda ne kadar imza toplandığını bilmiyoruz. Dolayısıyla kulübümüze ulaşan imza sayısını söylüyorum. Dolayısıyla biz nasıl süreç uzatmaktan bahsedebiliriz? 234 imzanın içerisinde aidat ödemediği için geçerli sayılmayacak imzalar da var. Biz üyelerimizin hak kaybına uğramaması için Bakanlığa sorduk zaten. Son bilgiler şu şekilde; Mevcut üye sayımız: 54.977, aidatını ödeyen üye sayımız: 46.393 ve kulübümüze ulaşan imza sayısı: 234."