Fenerbahçe'den Kai Wagner'e kanca

2019 yılında Almanya’nın 4. Lig takımlarından Würzburger Kickers’tan Philadelphia Union’a transfer olan Wagner, Amerika temsilcisinde çıktığı 215 maçta 8 gol ve 44 asistlik bir performans sergiledi. Savunma oyuncusunun sözleşmesi 2026 yılının sonuna kadar devam ediyor.