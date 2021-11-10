Yoğun katılımla gerçekleşen anma töreninde, saat 9’u 5 geçe siren sesleri eşliğinde Dolmabahçe Sarayı’nda Atamıza saygı duruşunda bulunuldu ve ardından beyaz karanfiller suya bırakıldı. Daha sonra ise İstiklal Marşımız hep bir ağızdan söylendi.