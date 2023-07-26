Marsilya'dan yeşil ışık! Cengiz Ünder'in imzası yakın
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe ve Marsilya, Cengiz Ünder'in transferi için görüşmelerini sürdürüyor. İşte Cengiz Ünder transferinde son durum ve detaylar
Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder için Fenerbahçe devreye girdi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Marsilya, Cengiz Ünder'in transferi için görüşmelerini sürdürüyor.
Marsilya, iyi bir teklif gelmesi durumunda Cengiz Ünder'i satmaya sıcak bakıyor.
Pazarlıkların devam ettiği görüşmede anlaşma sağlanması durumunda resmi adımlar atılacak.
26 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon Marsilya formasıyla 46 maçta 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU
26 yaşındaki Cengiz Ünder çok yönlü bir isim. Futbolcu sağ kanat olmasının yanı sıra sol kanat ve on numara olarak görev alabiliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın futbolcunun bu çok yönlülüğünden faydalanmak istediği gelen bilgiler arasında.
Watford'dan İsmaila Sarr'ı kadrosuna katan Marsilya, Cengiz Ünder'e tatmin edici bir teklif gelmesi halinde ayrılığa sıcak bakıyor.
CENGİZ ÜNDER KİMDİR?
Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki Milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli Takım'da 49 maçta süre alan Cengiz, 16 gol kaydetmiştir. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giymektedir.