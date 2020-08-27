Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, basında TBB ile anlaşma sağlandığı yönünde haberler yer aldığı belirtilerek, "Kulübümüzün, TBB ile görüşmelerinin devam etmekte olduğunu, şu an için imzalanmış bir anlaşmanın söz konusu olmadığını, görüşmeler neticelendiğinde kulübümüz tarafından açıklama yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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