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Fenerbahçe - Denizlispor maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'u konuk ediyor. İç sahada son 4 maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda 65 gün sonra kazanarak moral bulmak istiyor. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıktı

Fenerbahçe Denizlispor maçı CANLI YAYIN! Fenerbaçe Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor.

STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Cüneyt Çakır
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Sinan, Pelkas, Samatta
YEDEKLER: Osman Ertuğrul, Lemos, Tisserand, Novak, Sosa, Mert Hakan, Ferdi, İrfan Can, Osayi-Samuel, Thiam
TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu

DENİZLİSPOR: Cenk, Leismann, Oğuz, Mustafa, Sakıb, Murawski, Diskerud, Bakalorz, Sacko, Sagal, Rodalelga
YEDEKLER: Abdulkadir, Muhammet, Görkem, Kubilay, Dossevi, Hasan, Mesanovic, Tusha, Ali Yavuz
TEKNİKDİREKTÖR: Hakan Kutlu

Ligde yaptığı 30 müsabakada 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 59 puan yazdırdı. Son 2 maçını kazanamayan sarı-lacivertli takım, 32. haftaya 3. sırada girdi. Fenerbahçe, Denizlispor'u yenmesi halinde Galatasaray'ı geçecek ve 62 puanla ikinci sıraya yükselecek. Denizlispor, Süper Lig'de yaptığı 29 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-siyahlı takım, 32. haftaya 25 puanla 21. ve son sırada girdi.

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AYRINTILI PUAN DURUMU

EMRE BELÖZOĞLU'NUN TEKNİK SORUMLU OLARAK İLK MAÇI

Emre Belözoğlu, 2019-2020 sezonu sonunda uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlık görevini üstlendiği Fenerbahçe'de futbolculuk kariyerini noktalamıştı. Sezon başından bu yana sarı-lacivertli takımın sportif direktörlüğü yapan Belözoğlu, 25 Mart'ta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumluluk görevine getirilmişti.

6 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Ernesto Sosa, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 33. haftasında 8 Nisan Perşembe günü Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyemeyecek.

İÇ SAHADA SON 4 MAÇTA 3 MAĞLUBİYET

Bu sezon sahasında yaşadığı mağlubiyetlerle dikkati çeken Fenerbahçe, Denizlispor maçını kazanarak moral bulmak istiyor. Sarı-lacivertiler, iç sahada oynadığı son 4 lig müsabakasında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Ülker Stadı'nda son galibiyetini 30 Ocak'ta 1-0'lık skorla Çaykur Rizespor karşısında alan Fenerbahçe, kazanması halinde sahasında 65 gün sonra 3 puanla tanışacak. Fenerbahçe, iç sahada çıktığı 15 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

42. RANDEVU

İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 41 maçta sarı-lacivertliler 27, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 10 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 93 golüne, Denizlispor 36 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

DENİZLİSPOR GALİBİYETE HASRET

Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçta rakibini mağlup edemedi. Fenerbahçe karşısında ligde son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlı takım, daha sonraki 13 karşılaşmadan 9'unu kaybetti, 4'ünde berabere kaldı.

FENERBAHÇE, SON 9 MAÇIN 8'İNİ KAZANDI

Fenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 9 maçın 8'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2019-2020 ve 2020-2021'de oynadığı maçların 8'ini kazandı. Bu süreçte 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

DENİZLİSPOR'UN İSTANBUL'DA GALİBİYETİ YOK

Fenerbahçe ile Denizlispor arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında sarı-lacivertli ekibin büyük üstünlüğü dikkati çekiyor. İstanbul'da yapılan 19 lig maçında Fenerbahçe 16 galibiyet alırken, 3 karşılaşma berabere sonuçlandı. Denizlispor, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda galibiyet elde edemedi.

İstanbul'da Fenerbahçe'nin 61 golüne, Denizlispor 17 golle karşılık verebildi. Denizlispor, İstanbul'daki beraberliklerini 1995-1996 sezonunda 0-0, 2006-2007 ile 2019-2020'de ise 2-2'lik skorlarla aldı. Bu arada, 1983-1984 sezonunda iki takımın lig tarihindeki ilk sınavı, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle Eskişehir'de oynanmış ve sarı-lacivertli takım 3-1 galip gelmişti.

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