Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki dev derbide bu akşam evinde 19 yıldır yenilmediği Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de futbolcular galibiyete kilitlendi! 28. haftaya 32 puanla 13. sırada girerek Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertlilerde futbolcular derbi galibiyetiyle taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre derbi öncesinde toplanan Fenerbahçeliler, cuma gecesi hayatını kaybeden efsane isim Can Bartu'yu da unutmadı. Sarı-lacivertlilerin "Bu sezonun telafisi olmaz ama en azından güzel hatırlanacak bir anı olur. 19 yıllık seri sonrasında bize yakışan bu maçı kazanmaktır. Hem bizi her şartta destekleyen taraftar hem de Can Bartu için kazanacağız" dedikleri öğrenildi.