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HaberlerBasketbol

Fenerbahçe, Didem Akın ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, kadın basketbol takımının idari menajeri Didem Akın ile yollarını ayırdığını duyurdu

Didem Akın

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, " Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubemizde gerçekleştirilen yeniden yapılanma planlamaları ve çalışmaları kapsamında, yeni bir kan değişikliği ihtiyacı doğrultusunda verilen karar neticesinde idari menajerimiz olarak görev yapan Didem Akın ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine, kulübümüze uzun yıllar boyunca vermiş olduğu tüm hizmet ve katkıları için camiamız adına çok teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde ve yaşamında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Didem Akın, 2005-2006 yılında Fenerbahçe'de menajerlik görevine getirilmişti. 2007-2008 yılında 1 sezonluğuna sarı-lacivertlilerden ayrılan Didem Akın, sezon sonunda yeniden Fenerbahçe'de aynı göreve getirilmişti.

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