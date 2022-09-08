Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Avrupa Ligi CANLI YAYIN | Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Kiev maçı hangi kanalda? FB maçı kesintisiz canlı izle
ABONE OL

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev'i yenerek hem gruba galibiyetle başlamak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yenildiği Ukrayna temsilcisinden rövanşı almak istiyor

CANLI YAYIN | Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Kiev maçı hangi kanalda? FB maçı kesintisiz canlı izle

STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Tamas Bognar
SAAT: 19.45
YAYIN: Exxen

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Gustavo Henrique, Szalai, Luan Peres, Alioski, Arao, Crespo, Rossi, Joao Pedro, Joshua King
TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus

DINAMO KİEV: Bushchan, Kedziora, Burda, Syrota, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Kabaiev, Buyalskiy, Garmash
TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev'i yenerek hem gruba galibiyetle başlamak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yenildiği Ukrayna temsilcisinden rövanşı almak istiyor.

MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

6 İSİM YOK

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra kadroda düşünülmeyen Lemos, Novak, Bruma ve Burak Kapacak, UEFA listesine dahil edilmedi. Bu oyuncuların yanı sıra golcü oyuncu Serdar Dursun da listeye alınmadı.

247. AVRUPA MAÇI

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 246 müsabakada 90 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 312 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 358 gol gördü.

KUPA 2'DE 129. RANDEVU

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 128 müsabakada 55 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 177 gol gönderirken, kalesinde 162 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 74 maça çıktı. Bu müsabakalarda 37 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 105 gol atarken, 71 gol yedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BİTEN TRANSFERLER! Süper Lig'de hangi takımlar hangi oyuncuları aldı? 2022 - 2023 Süper Lig'de güncel ve yeni transferler - Günün Futbol Haberleri
FUTBOL Süper Lig'de imza yağmuru
Tayyip Talha Beşiktaş'a geliyor- Son dakika transfer haberleri
FUTBOL Tayyip Talha, Beşiktaş'a geliyor
Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'da - Galatasaray transfer haberleri
FUTBOL Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'da
Mauo Icardi, Galatasaray için İstanbul'a geldi!
FUTBOL Ve Icardi, İstanbul'da!
Napoli, Liverpool'u dağıttı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Şampiyonlar Ligi Haberleri
FUTBOL Napoli, Liverpool'u dağıttı!
Uğurcan Çakır, Trabzonspor'la sözleşme yeniledi
FUTBOL Uğurcan Çakır imzayı attı!
Chelsea'nin yeni menajeri Graham Potter oldu
FUTBOL Chelsea yeni menajerini açıkladı
Hearts Başakşehir maçı ne zaman, bugün mü? Hearts Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi?
FUTBOL Hearts Başakşehir maçı ne zaman?
Tirpan yeniden Kasımpaşa'ya transfer oldu
FUTBOL Tirpan yeniden Kasımpaşa'da
Beşiktaş'tan bir transfer daha
FUTBOL Beşiktaş'tan bir transfer daha

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.