Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra kadroda düşünülmeyen Lemos, Novak, Bruma ve Burak Kapacak, UEFA listesine dahil edilmedi. Bu oyuncuların yanı sıra golcü oyuncu Serdar Dursun da listeye alınmadı.

Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev'i yenerek hem gruba galibiyetle başlamak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yenildiği Ukrayna temsilcisinden rövanşı almak istiyor.

247. AVRUPA MAÇI

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 246 müsabakada 90 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 312 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 358 gol gördü.

KUPA 2'DE 129. RANDEVU

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 128 müsabakada 55 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 177 gol gönderirken, kalesinde 162 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 74 maça çıktı. Bu müsabakalarda 37 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 105 gol atarken, 71 gol yedi.