Fenerbahçe duyurdu: Dev final iki yıl boyunca İstanbul'da!

Fenerbahçe, Avrupa voleybolunun en prestijli organizasyonlarından CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Kadınlar Final Four'una iki yıl boyunca ev sahipliği yapacağını duyurdu.

CEV tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında, sezon boyunca süren mücadelelerin ardından Avrupa'nın en iyi dört takımının yer alacağı Final Four, 2–3 Mayıs 2026 tarihlerinde Ülker Sports Arena'da, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Turnuvada, CEV Şampiyonlar Ligi 2026 sezonunun en başarılı dört takımı; iki yarı final, bir üçüncülük maçı ve bir final karşılaşması olmak üzere iki gün boyunca toplam dört müsabakada karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Avrupa voleybolunun zirvesindeki bu organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadığını belirtirken, turnuvaya katılacak tüm takımlara başarı dileklerini iletti.

Organizasyona dair detayların, Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel ile Roko Sikiric'in katılımıyla 13 Ocak Salı günü saat 16.30'da, Altunizade Suites Istanbul, Curio Collection by Hilton'da düzenlenecek basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı.