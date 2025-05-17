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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 13:23 Güncelleme: 17.05.2025 - 13:23
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        Fenerbahçe, Eyüpspor mesaisini tamamladı
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.

        Fenerbahçe Futbol Takımı, yarın saat 19.00'da ikas Eyüpspor ile Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

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