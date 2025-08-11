UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu r&ouml;vanş ma&ccedil;ında yarın Hollanda nın Feyenoord ekibini konuk edecek Fenerbah&ccedil;e, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbah&ccedil;e Can Bartu Tesisleri nde teknik direkt&ouml;r Jose Mourinho y&ouml;netiminde ilk yarım saati basın mensuplarına a&ccedil;ık ger&ccedil;ekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcuların 5 e 2 nin ardından &ccedil;ift kale ma&ccedil;la s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;kleri idmanın basına kapalı b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde bireysel &ccedil;alışmalar yapıldığı &ouml;ğrenildi. Antrenmana sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş katılmazken, sakatlığını atlatan Rodrigo Becao ilk b&ouml;l&uuml;mde takımla, sonrasında ise bireysel &ccedil;alıştı. İdmanı, kul&uuml;p başkan Ali Ko&ccedil;, genel sekreter Burak Kızılhan ve y&ouml;netici Ahmet Ketenci de takip etti. Fenerbah&ccedil;e, hazırlıklarını tamamlayarak ma&ccedil; i&ccedil;in kampa girdi.