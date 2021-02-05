Fenerbahçe Galatasaray derbisi için artık heyecan dorukta. Ligde ilk iki sırayı paylaşan iki takımın zorlu maçı öncesi geri sayım başladı. Peki büyük bir heyecanla beklenen Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 6 Şubat Cumartesi akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Thiam

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Onyekuru, Mohammed.