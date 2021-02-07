Erol Bulut’u anlamak gerçekten zor. Son haftalar da gol atan Thiam’a neden şans vermedi? Anlamak mümkün değil. Uzun süredir sakat olduğu için oynamayan Sinan’ı niye oynattı? Adı geçen tüm oyuncular neredeyse rüzgardan düşecekler. Donk’a dokunan her oyuncu kendini yerde buldu. Bu kadar güçsüz oyuncu olur mu? 23 maç oynanmış hala takımın santraforu belli değil. Erol Hoca, bu sorunu bir an önce çözmeli.