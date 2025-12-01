Habertürk
Habertürk
        Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 15 futbolcu ilki yaşayabilir! - Galatasaray Haberleri

        Derbide 15 futbolcu ilki yaşayabilir!

        Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev maç, bazı futbolcular için ayrı bir anlam taşıyor... İki ekipte yer alan toplam 15 futbolcu, süre almaları durumunda ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 11:06 Güncelleme: 01.12.2025 - 11:06
        Derbide 15 futbolcu ilki yaşayabilir!
        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında iki takımdan 15 futbolcu ilk kez derbi deneyimi yaşamaya hazırlanıyor.

        Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı oyunculardan Ederson, Tarık Çetin, Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Jhon Duran'ın yanı sıra geçen sezon başında transfer edilen Levent Mercan, yarınki müsabakada süre alması durumunda ilk Galatasaray derbisini oynamış olacak.

        Galatasaray'da ise bu sezon kadroya katılan Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra kaleci Batuhan Şen ve genç oyuncu Arda Ünyay, sarı kırmızılı formayla ilk Fenerbahçe derbisi heyecanını yaşamaya hazırlanıyor.

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu ise daha önce Galatasaray formasıyla sarı-lacivertlilere karşı 8 kez forma giymişti. Milli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla eski takımına karşı ilk kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

        GALATASARAY'A KARŞI EN FAZLA FORMA GİYEN MERT HAKAN YANDAŞ

        Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda bulunan oyunculardan Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayla Galatasaray'a karşı en fazla forma giyen oyuncu oldu.

        Sarı-kırmızılı rakibe karşı 6 maçta süre alan tecrübeli futbolcu, 3 müsabakada ise kadroda olmasına karşın süre almadı.

        Mert Hakan Yandaş'ı 5 maçla Sebastian Szymanski ve kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci takip etti. Bu futbolculardan yalnızca Sebastian Szymanski, Galatasaray karşısında gol sevinci yaşadı. Polonyalı oyuncu, geçen sezon Kadıköy'de Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Türkiye Kupası maçında takımının tek golünü kaydetmişti.

        GALATASARAY'DA EN DENEYİMLİLER TORREİRA VE BARIŞ ALPER YILMAZ

        Sarı-kırmızılı ekipte, Fenerbahçe'ye karşı en fazla forma giyen futbolcular Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz oldu.

        Her iki oyuncu da Fenerbahçe'ye karşı 8 kez sahaya çıkarken, bu isimleri 7'şer maçla Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu takip etti.

        Bu 4 futbolcudan yalnızca Lucas Torreira, Fenerbahçe karşısında gol sevinci yaşadı.

        Uruguaylı futbolcu, geçen sezon Kadıköy'de Galatasaray'ın 3-1 kazandığı lig maçında takımının ilk golünü kaydetmişti.

