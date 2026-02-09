Habertürk
        Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kante ilk 11'de oynayacak mı?

        Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Kante oynayacak mı?

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftası kapanış maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı'nda oynanacak olan mücadele için geri sayım sürerken, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının başlama saati ve yeni transfer Kante'nin bu maçta forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 95 lig maçında Fenerbahçe 48 galibiyet elde ederken, Gençlerbirliği 16 maçta rakibini mağlup etti. 31 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Peki, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kante oynayacak mı? İşte muhtemel 11'ler...

        Giriş: 09.02.2026 - 18:36 Güncelleme: 09.02.2026 - 19:49
        1

        Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Zirve yarışında Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler rakibini mağlup etmesi durumunda puan farkını 3'e düşürecek. Şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen Fenerbahçe, saha avantajını kullanıp rakibini mağlup etmek istiyor. Gençlerbirliği ise zorlu deplasmanda puan ve puanlar alarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kante ilk 11'de oynayacak mı?" İşte detaylar...

        2

        FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı 9 Şubat Pazartesi bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

        3

        FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

        Sarı-lacivertlilerde Gençlerbirliği maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Archie Brown ve Levent Mercan kadroda yer alamayacak.

        Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar ile sarı kart cezalısı Edson Alvarez de maçta forma giyemeyecek.

        5

        KANTE OYNAYACAK MI?

        Fenerbahçe'nin devre arasında Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden transfer ettiği Fransız yıldız N'Golo Kante'nin maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.

        Teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde Kante, ilk kez bir maçta sarı-lacivertli formayı terletecek.

        6

        MUHTEMEL 11'LER

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, M.Müldür, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Musaba, Talisca.

        Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Göktan, Tongya, Metehan, Koita.

