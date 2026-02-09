Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Zirve yarışında Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler rakibini mağlup etmesi durumunda puan farkını 3'e düşürecek. Şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen Fenerbahçe, saha avantajını kullanıp rakibini mağlup etmek istiyor. Gençlerbirliği ise zorlu deplasmanda puan ve puanlar alarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kante ilk 11'de oynayacak mı?" İşte detaylar...