        Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazır! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazır!

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Fenerbahçe, kritik mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 14:43 Güncelleme: 08.02.2026 - 14:43
        F.Bahçe, G.Birliği maçına hazır!
        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel uygulamalarla sona erdi.

        Sidiki Cherif
        Sidiki Cherif

        Öte yandan yeni transfer Sidiki Cherif, takımla birlikte çalıştı.

        Fenerbahçe, yarın Chobani Stadı'nda saat 20.00'de Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

