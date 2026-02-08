Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına hazır!
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Fenerbahçe, kritik mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel uygulamalarla sona erdi.
Öte yandan yeni transfer Sidiki Cherif, takımla birlikte çalıştı.
Fenerbahçe, yarın Chobani Stadı'nda saat 20.00'de Gençlerbirliği ile karşılaşacak.