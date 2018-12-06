Süper Lig'de 14. hafta itibari ile 14 puanda kalan ve küme düşme hattının 1 basamak üstünde yer alan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor'u ağırlıyor.

TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR

FENERBAHÇE: Berke, Şener, Reyes, Yiğithan, İsmail, Isla, Mehmet Ekici, Barış, Benzia, Frey, Slimani

TEKNİK DİREKTÖR: Erwin Koeman

GİRESUNSPOR: Anıl, Aykut, Landel, Ferhat, Muhammet, Kağan, Azza, Emre Uğur, Bahadır, Fatih, Adama

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Kalpar

STAT: Ülker Stadyumu

SAAT: 20:30

HAKEM: Özgür Yankaya

FENERBAHÇE SEYİRCİSİ İZLEYEMEYECEK

Fenerbahçe taraftarları, sarı-lacivertli kulübün cezası nedeniyle Giresunspor maçını Ülker Stadı'nda takip edemiyor.

Geçen sezon kupada oynanan Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylardan dolayı PFDK'nın 3 maç seyircisiz oynama cezası verdiği Fenerbahçe, Giresunspor karşısına taraftar desteğinden yoksuk çıkıyor.

GEÇEN SEZON DA EŞLEŞMİŞLERDİ

Fenerbahçe, geçen sezon çeyrek finalde eşleştiği rakibini iki maçta da 2-1'lik skorlarla mağlup ederek elemişti.

Kupaya 3. turdan başlayan ve Kocaelispor ile Gümüşhanespor'u eleyerek Fenerbahçe'nin rakibi olan Giresunspor ise İstanbul'da rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ