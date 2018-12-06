Süper Lig'de 14. hafta itibari ile 14 puanda kalan ve küme düşme hattının 1 basamak üstünde yer alan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor'u ağırlıyor.
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FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR
FENERBAHÇE: Berke, Şener, Reyes, Yiğithan, İsmail, Isla, Mehmet Ekici, Barış, Benzia, Frey, Slimani
TEKNİK DİREKTÖR: Erwin Koeman
GİRESUNSPOR: Anıl, Aykut, Landel, Ferhat, Muhammet, Kağan, Azza, Emre Uğur, Bahadır, Fatih, Adama
TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Kalpar
STAT: Ülker Stadyumu
SAAT: 20:30
HAKEM: Özgür Yankaya
FENERBAHÇE SEYİRCİSİ İZLEYEMEYECEK
Fenerbahçe taraftarları, sarı-lacivertli kulübün cezası nedeniyle Giresunspor maçını Ülker Stadı'nda takip edemiyor.
Geçen sezon kupada oynanan Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylardan dolayı PFDK'nın 3 maç seyircisiz oynama cezası verdiği Fenerbahçe, Giresunspor karşısına taraftar desteğinden yoksuk çıkıyor.
GEÇEN SEZON DA EŞLEŞMİŞLERDİ
Fenerbahçe, geçen sezon çeyrek finalde eşleştiği rakibini iki maçta da 2-1'lik skorlarla mağlup ederek elemişti.
Kupaya 3. turdan başlayan ve Kocaelispor ile Gümüşhanespor'u eleyerek Fenerbahçe'nin rakibi olan Giresunspor ise İstanbul'da rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.
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