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Fenerbahçe - Göztepe | CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Göztepe maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Ligde oynadığı son 11 karşılaşmada birer mağlubiyet ve beraberlik ile 9 galibiyet yaşayan Fenerbahçe, zirve yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puan ve averajla Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından 3. sırada giriyor.

Fenerbahçe - Göztepe | CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yle Kadıköy'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 11 maçta 9 galibiyet elde eden ve haftaya 51 puanla üçüncü sırada giren sarı-lacivertliler kayıp yaşamak istemiyor. Son beş maçta tek galibiyetini geçen hafta alan Göztepe ise seri yakalamanın peşinde.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE

SAAT: 19.00
HAKEM: Hüseyin Göçek
STAT: Ülker
YAYIN: beIN SPORTS 1

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Thiam
YEDEKLER: Harun, Mert, Cisse, Samatta, Pelkas, Ferdi, Sadık, Tisserand, Sinan, Gökhan
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Diabate, Halik, Cherif, Jahovic
YEDEKLER: Megyeri, Marko, Titi, Kerim, Yalçın, Kubilay, Esiti, Tripic, Napoleoni, Ideye
TEKNİKDİREKTÖR: Ünal Karaman

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AYRINTILI PUAN DURUMU

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Göztepe maçında 4 futbolcusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmayan Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak kadroda olmayacak.

Bu isimlerin yanı sıra kupadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart gören Mauricio Lemos da kart cezası nedeniyle arkadaşlarını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Diego Perotti de eksikler arasında yer alıyor.

5 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, bu maçta sarı kart görmeleri halinde 27. haftada Trabzonspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

GÖZTEPE, KARAMAN'LA SİFTAHI GEÇEN HAFTA YAPTI

Ligde son 5 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Göztepe, 26. haftaya 11. sırada girdi. Bu sezon şimdiye kadar 12 deplasman maçında 10 puan toplayan Göztepe, dış sahada sadece Demir Grup Sivasspor ve İttifak Holding Konyaspor'u mağlup etti.

Bu sezon İstanbul'da çıktığı 4 karşılaşmada galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a 2-1, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir'le golsüz berabere kaldı. Son antrenmanını bugün İzmir'de gerçekleştirecek Göztepe'de eksik oyuncu bulunmuyor.

54. RANDEVU

Fenerbahçe ile Göztepe, bu maçla Süper Lig'de 54. kez birbirlerine rakip oluyor. İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 82-38 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-2 kazanmıştı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, ligde İstanbul'da 26. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 16-2 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 51, Göztepe ise 16 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-1967 sezonunda 1-0, 1999-2000'de de 3-2'lik sonuçlarla elde etti.Fenerbahçe, İstanbul'daki 25 maçın 13'ünde Göztepe'den gol yemedi, sadece 5'inde gol yollarında suskun kaldı.

Öte yandan iki takım arasında 1959-1960 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi. Geçen sezon İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 53 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı. 1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

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