        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıkları için start verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 15:27 Güncelleme: 23.01.2026 - 15:27
        Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarına başladı
        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

        Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, aktif dinlenme çalışmalarıyla tamamlandı.

        Sarı-lacivertli takım yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        Fenerbahçe-Göztepe mücadelesi 25 Ocak Pazar saat 20.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak.

