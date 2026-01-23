Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıkları için start verdi
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, aktif dinlenme çalışmalarıyla tamamlandı.
Sarı-lacivertli takım yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Fenerbahçe-Göztepe mücadelesi 25 Ocak Pazar saat 20.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak.