        Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        12.11.2025 - 22:41
        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki günün ikinci antrenmanı milli oyuncularından yoksun gerçekleştirildi.

        Salonda core çalışmalarıyla başlayan idman; sahada yapılan ısınma, çabukluk ve dayanıklılık koşularıyla sürdü. Günün ikinci antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı.

        Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.

