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        Fenerbahçe için Mile Svilar iddiası!

        Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe için İtalyan basınından sürpriz bir transfer iddiası geldi. Sarı-lacivertlilerin, Roma'da forma giyen Sırp kaleci Mile Svilar ile ilgilendiği öne sürülürken, özellikle Jose Mourinho'nun eski öğrencisi için ısrarcı olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 11:28 Güncelleme: 20.03.2025 - 11:28
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        Fenerbahçe için İtalyan basınından sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Roma forması giyen 26 yaşındaki kaleci Mile Svilar ile ilgilendiği öne sürüldü.

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        Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Roma, Svilar'ın 2027 yılında bitecek sözleşmesini uzatmak isterken, takımında mutlu olan Svilar'ın da Roma'da kalmak istediği belirtildi.

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        Ancak Roma'dan yıllık 1 milyon Euro kazanan Sırp file bekçisi, kendisine 1.6 milyon Euro ve bonuslar içeren yeni bir teklif sunan Roma yönetimine şu ana kadar cevap vermedi.

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        FENERBAHÇE TAKİP EDİYOR

        Svilar'ı birçok takımın yakından takip ettiği ve bu takımlardan birinin de Fenerbahçe olduğu kaydedildi.

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        Jose Mourinho'nun Roma'dan eski öğrencisi Svilar ile yeniden çalışmak istediği ve Portekizli teknik adamın 26 yaşındaki eldivenin durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

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        Fenerbahçe'nin Svilar takas formülünü düşündüğü ve Sıpt kaleci karşılığında Dominik Livakovic'i Roma'ya önereceği öne sürüldü.

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        Roma ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Svilar'ın güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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        Svilar bu sezon 42 resmi maçta forma giyerken, kalesinde 46 gol gördü; 14 mücadelede ise kalesin gole kapattı.

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