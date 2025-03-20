Fenerbahçe için Mile Svilar iddiası!
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe için İtalyan basınından sürpriz bir transfer iddiası geldi. Sarı-lacivertlilerin, Roma'da forma giyen Sırp kaleci Mile Svilar ile ilgilendiği öne sürülürken, özellikle Jose Mourinho'nun eski öğrencisi için ısrarcı olduğu belirtildi.
Fenerbahçe için İtalyan basınından sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Roma forması giyen 26 yaşındaki kaleci Mile Svilar ile ilgilendiği öne sürüldü.
Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Roma, Svilar'ın 2027 yılında bitecek sözleşmesini uzatmak isterken, takımında mutlu olan Svilar'ın da Roma'da kalmak istediği belirtildi.
Ancak Roma'dan yıllık 1 milyon Euro kazanan Sırp file bekçisi, kendisine 1.6 milyon Euro ve bonuslar içeren yeni bir teklif sunan Roma yönetimine şu ana kadar cevap vermedi.
FENERBAHÇE TAKİP EDİYOR
Svilar'ı birçok takımın yakından takip ettiği ve bu takımlardan birinin de Fenerbahçe olduğu kaydedildi.
Jose Mourinho'nun Roma'dan eski öğrencisi Svilar ile yeniden çalışmak istediği ve Portekizli teknik adamın 26 yaşındaki eldivenin durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.
Fenerbahçe'nin Svilar takas formülünü düşündüğü ve Sıpt kaleci karşılığında Dominik Livakovic'i Roma'ya önereceği öne sürüldü.