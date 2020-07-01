Fenerbahçe, Fransa'nın Nice kulübünde kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Barcelona'da bulunan 21 yaşındaki Moussa Wague'yi gündemine aldı. Barcelona, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegalli oyuncuyu 1 yıl daha kiralık göndermek istiyor. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.

Kısa süre içinde transferin netlik kazanması bekleniyor. Hücum özellikleri ile ön plana çıkan bir sağ bek olan Wague yüksek sürati ve güçlü fiziği ile tanınıyor. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun piyasa değeri 6 milyon 700 bin euro. Nice forması altında bu sezon 8 maçta 377 dakika sahada kalan Wague, 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.