Fenerbahçe ile Başakşehir 35. randevuda!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın karşı karşıya gelecek RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe, ligde 35. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında daha önce oynanan 34 lig maçında Fenerbahçe 20 kez galip gelirken RAMS Başakşehir 11 galibiyet elde etti. 3 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe'nin 54 golüne, turuncu-lacivertliler, 35 golle yanıt verdi.

FENERBAHÇE 7 MAÇTIR KAZANIYOR

Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı 6'sı lig, biri Ziraat Türkiye Kupası son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Son 3 sezonda rakibine puan şansı vermeyen sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonunda oynanan Türkiye Kupası müsabakasından da 2-0'lık skorla galip ayrılmıştı.

Son 7 maçında rakibini yenen Fenerbahçe, bu müsabakalarda 17 gol kaydederken kalesinde ise 3 gol gördü.

SARI-LACİVERTLİLER, DEPLASMANDA GERİDE

Fenerbahçe, Başakşehir ile deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet sayısında rakibinin gerisinde kaldı.

Başakşehir'in ev sahipliğinde iki takım arasındaki 17 maçta turuncu-lacivertlilerin 9 galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 7 galibiyet elde ederken sadece 1 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertliler, rakibine karşı deplasmanda 21 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.