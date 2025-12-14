Habertürk
        Fenerbahçe ile Konyaspor 49. randevuda! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe ile Konyaspor 49. randevuda!

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında mücadelede edecek Fenerbahçe ile Konyaspor, ligde 49. kez karşı karşıya gelecek. Ligde rakibine karşı büyük üstünlük kuran sarı-lacivertliler, 48 maçta 36 galibiyet aldı ve sahasında yalnızca iki kez kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 11:22 Güncelleme: 14.12.2025 - 11:22
        Fenerbahçe ile Konyaspor 49. randevuda!
        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, yeşil-beyazlı rakibiyle lig 49. kez karşı karşıya gelecek.

        Takımların bugüne dek ligde oynadığı 48 mücadelede Fenerbahçe'nin 36-8 üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasındaki 4 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

        Bu maçlarda Fenerbahçe 124 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 52 gol gördü.

        FENERBAHÇE EVİNDE ÜSTÜN

        Sarı-lacivertli takım, rakibiyle sahasında bugüne dek 24 kez karşı karşıya geldi.

        Bu maçların 21'i Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor ise 2 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Bir mücadelede ise puanlar paylaşıldı.

        Fenerbahçe'nin attığı 73 gole Konyaspor 23 golle karşılık verdi.

        İki takım arasında Kadıköy'de oynanan son lig maçında Fenerbahçe, rakibine 2-1 üstünlük sağladı.

        TAKIMLAR ARASINDA EN GOLLÜ MAÇ

        Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne dek yapılan 48 karşılaşmada en gollü müsabaka, 2023-2024 sezonunun ilk yarısında oynandı.

        Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 7-1 kazandığı maç, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken, en gollü karşılaşma olarak da tarihteki yerini aldı.

        FENERBAHÇE RAKİBİNE SON 5 LİG MAÇINDA KAYBETMEDİ

        Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 5 lig maçının 4'ünden galibiyetle ayrılırken 1 kez berabere kaldı.

        Sarı-lacivertli takım, söz konusu maçlarda rakibini 4-0, 7-1, 3-2 ve 2-1'lik skorlarla yenerken bir karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı.

        Fenerbahçe, bu maçlarda 16 gol kaydederken 4 gol yedi.

        Konyaspor, son olarak rakibini 2022-2023 sezonunda sahasında 1-0 mağlup etmişti.

