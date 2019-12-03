Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları sporseverler tarafından merakla takip ediliyor. Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında Ülker Stadyumu’nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek.

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında bu akşam saat 20.45'te başlayacak olan maç A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Murat, Sadık, Rami, Tolga, Jailson, Tolgay, Deniz, Zajc, Ferdi, Alper

İstanbulspor: Alperen, Muhsin, Wellington, Etoga, Duhan, Onur, Eslem, Cajic, Mensah, Berkay, Diouf

FENERBAHÇE'NİN CEZASI TAMAMLANIYOR

Kupanın 2017-2018 sezonu yarı finalinde Beşiktaş'la yapılan maçta çıkan saha olayları nedeniyle PFDK'den 3 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-Fenerbahçe, bu cezasını İstanbulspor karşısında tamamlayacak.

FENERBAHÇE'DE 3 OYUNCU EKSİK

Fenerbahçe'de, Göztepe maçında kırmızı kart gören Luiz Gustavo ile sakatlıkları bulunan Mevlüt Erdinç ve Hasan Ali Kaldırım forma giyemeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu karşılaşmada ligde fazla süre alamayan futbolcular ile genç isimlere şans vermesi bekleniyor.

RÖVENŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe İstanbulspor maçının rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.