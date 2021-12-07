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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su: Kadın futbolu daha da ileriye gidecek

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su, Galatasaray'ı 7-0 yendikleri özel maçta iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su'dan açık

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Nihan Su, tarihi bir gün yaşadıklarını dile getirerek, "Üç aydır kurulan bir şubeyiz ve kızlarımız bugün sahada istediğimiz oyun kalitesini gösterdi. Rakibimizi de iyi analiz etmiştik. İyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. 'Kadına şiddete son' temalı bir organizasyona katılmaktan dolayı, kendi adıma ve camiamız adına çok mutluyum. Galatasaray'a da çok teşekkür ediyoruz, bizleri çok iyi ağırladılar. Biz de şubat ayı içinde kendi sahamızda güzel bir tablo ortaya koymak istiyoruz." diye konuştu.

Nihan Su, izleyenlere güzel bir maç izlettirdiklerini anlatarak, "Kadın futbolu daha da ileriye gidecek. Bizler bunları sahada göstermeye devam edeceğiz. Kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durması, toplumda kendini iyi ifade edebilmesi ve her alanda olduğu gibi futbolda da var olduklarını göstermeleri gerekiyor. Hayalleri futbol olan kız çocuklarımıza rol model olmaya çalışıyoruz. Güzel bir akşam oldu, biz çok mutluyuz. Kızlarımız ilk defa böyle bir seyirci önünde oynadılar, onların da heyecanlarına ortak oldunuz, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı futbolcunun maçın hemen başında gördüğü kırmızı kartla ilgili soru üzerine Nihan Su, şunları kaydetti:

"Ben farklı düşünüyorum, oyunun içinde gelişen bir durum oldu. Hakem kendi takdir hakkını kullandı. Oyunun başında olması, onların planlarını bozmuş olabilir. Futbolun içinde olan şeyler. Bunun şiddetle ilgisinin olduğunu düşünmüyorum. Biz Galatasaray camiasını çok seviyoruz, Nurcan hoca ile yıllardır arkadaşız. Bugün farklı gelişti oyun, yarın daha farklı olabilir. Önemli olan iki takımın sahada görüntü verebilmesiydi."

Nihan Su, yeni kurulan bir takım olduklarını vurgulayarak, "Yabancı oyuncu konusunda da doğru tercihler yaptığımızı düşünüyorum. Bizim için iyi bir hazırlık maçı oldu ama lig için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Biz Fenerbahçe olarak her alanda olduğu gibi kadın futbolunda da doğru adımlar atarak zirvede yerimizi almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçeli oyuncu Zeynep Ülkü Kahya da maça çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "İyi bir galibiyet aldık. Bunun için çok mutluyuz. Kadınların her alanda başarılı olabileceğini gösterdiğimizi düşünüyorum. 7-0'lık skoru bekliyorduk çünkü çabalarımızın sonucunu aldığımızı düşünüyorum." dedi.

Sarı-lacivertli oyuncu İlayda Cansu Kara da galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını anlatarak, "Çok iyi hazırlandık. Galibiyeti hak ettik. Kırmızı kart olmasaydı da yine kazanan biz olurduk." ifadelerini kullandı.

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