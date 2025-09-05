Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe, kadın voleybolda Mefa Grup ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe, kadın voleybolda Mefa Grup ile sponsorluk anlaşması imzaladı

        Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı ile Mefa Grup arasında sponsorluk anlaşması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 12:22 Güncelleme: 05.09.2025 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'den sponsorluk anlaşması!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı ile Mefa Grup arasında sponsorluk anlaşması gerçekleştirildi.

        Chobani Stadı'nda düzenlenen imza törenine, kulüp genel sekreteri Burak Kızılhan, yönetici Hulusi Belgü ve Mefa Grup Genel Müdürü Yunus Ekinci katıldı.

        Burada açıklamada bulunan Kızılhan, "Fenerbahçe'miz yalnızca sportif başarılarıyla değil Türk sporunun gelişimine yaptığı katkılarla öncü olmuştur. Tarihten bugüne elde ettiğimiz başarılar bu vizyonun en büyük göstergelerindendir. Bu yalnızca iş birliği değil ortak değerlerin, vizyonun ve hedeflerinin buluşmasıdır. Sporun birleştirici gücüne inanan Mefa Grup'a ailemize hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

        Hulusi Belgü ise "Güzel bir gün. 3 güzel sonuç aldık, gurur duyduk. Önümüzdeki günlerde de inşallah devam eder. Mefa Grup, bizim önümüzdeki sene forma önünde yer alacak bize katkı sağlayacaklar. Büyük başarılar için çaba sarf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Yunus Ekinci de "Fenerbahçe Kulübü çatısı altında kadınların gücünü, sporun birleştirici yönünü ve köklü bir kulübün parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'na olan desteğimiz bir sponsorluk anlaşması ötesinde kadınların yaşamın her alanında hak ettiği yeri alması yönündeki duruşumuzun yansımasıdır. Fenerbahçe ile aynı vizyonu paylaşma heyecanı içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

        Konuşmaların ardından imzalar atılırken, tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Eski Başkan Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyat oldu
        Eski Başkan Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyat oldu
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        Alaattin Köseler hakkında tahliye kararı
        Alaattin Köseler hakkında tahliye kararı
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Borsada kör dövüşü
        Borsada kör dövüşü
        AR-GE personeline vergi muafiyeti
        AR-GE personeline vergi muafiyeti
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Sonbaharın renkli sırrı
        Sonbaharın renkli sırrı
        Rus lider Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı
        Rus lider Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı