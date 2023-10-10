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Fenerbahçe kalesine duvar ördü! İnanılmaz istatistik... Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Fenerbahçe, bu sezon İsmail Kartal yönetiminde rakiplerine gol şansı tanımıyor Anadolu Ajansı Giriş: 10.10.2023 - 10:35 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:35 facebook

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Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ligde oynadığı tüm maçları kazanarak kendi rekorunu egale etmeyi başardı. Söz konusu süreçte gol yollarında son yılların en etkili dönemini yaşayan Fenerbahçe, savunmada ise tarihi bir başarıya imza attı.

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Oynadığı 4 deplasman maçını gol yemeden kazanan sarı-lacivertliler, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 4 deplasman maçında kalesini gole kapattı. Deplasmanda tarihi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, sahasında oynadığı 4 maçta ise 3 gol yedi.