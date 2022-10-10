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Fenerbahçe - Karagümrük maçı hakem yorumları

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendiği maçtaki hakem kararlarını beIN Trio ekibi değerlendirdi. İşte yorumlar...

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  • Fenerbahçe - Karagümrük maçı hakem yorumları - 3 penaltı kararı doğru mu?

    CRESPO'NUN GOLÜ TEMİZ Mİ?

    SORU: "Crespo'nun golünde ofsayt var mı?"

    Lale Orta: Bir oyuncu şekil olarak ofsayt ama gol iptal olmaz. Kalecinin görüş açısını, kendi takım arkadaşı kapatıyor. Fenerbahçeli iki oyuncu, kalecinin görüş açısını kapatmıyor.

    Deniz Çoban: Fenerbahçeli futbolcular, kalecinin görüş alanını kapatmıyor. Gol kararı doğru.

    Bülent Yıldırım: Emre Mor pasif ofsayt. Ancak kaleciyi engelleyen durum yok. Gol temiz ve nizami.
  • Fenerbahçe - Karagümrük maçı hakem yorumları - 3 penaltı kararı doğru mu?

    OFSAYT DOĞRU MU?

    SORU: "Borini için ofsayt kararı doğru mu?"

    Deniz Çoban: Açık ofsayt.

    Lale Orta: Net ofsayt.

    Bülent Yıldırım: Yardımcı yakalamış, doğru.
  • Fenerbahçe - Karagümrük maçı hakem yorumları - 3 penaltı kararı doğru mu?

    PENALTI VAR MI?

    SORU: "Osayi'nin Kouassi'ye müdahalesi var mı?"

    Lale Orta: Pozisyonda penaltı çalınacak bir durum yok. Abartı bir atma var.

    Deniz Çoban: Bu itme ile oyuncu düşmez. oyuncu teması kullanıyor. Penaltı olduğunu düşünmüyorum.

    Bülent Yıldırım: Kouassi profesyonelce atlıyor.
  • Fenerbahçe - Karagümrük maçı hakem yorumları - 3 penaltı kararı doğru mu?

    FAUL VAR MI, YOK MU?

    SORU: "Fenerbahçe ikinci golünde faul var mı?"

    Lale Orta: Topa konsantre. Nizami bir gol.

    Deniz Çoban: Temiz bir gol.

    Bülent Yıldırım: Golde bir şey yok.
  • Fenerbahçe - Karagümrük maçı hakem yorumları - 3 penaltı kararı doğru mu?

    EMRE MOR'UN POZİSYONU

    SORU: "Emre Mor faul yapıyor mu?"

    Lale Orta: Dizi çıkartıyor, faul.

    Deniz Çoban: Faul ve sarı kart.

    Bülent Yıldırım: Karın boşluğuna diz teması var. Kontrolsüz giriş. Faul ve kart gerekirdi.
  • Fenerbahçe - Karagümrük maçı hakem yorumları - 3 penaltı kararı doğru mu?

    CANER ERKİN'E KART GEREKİR Mİ?

    SORU: "Caner Erkin'in kendi takım arkadaşına tepki göstermesi kartlık mı?"

    Lale Orta: Bir futbolcu, kendi takım arkadaşına da böyle tepki gösteremez. Arkadaşına kızıp, topa vuruyor. Sarı kart gerekirdi.

    Deniz Çoban: Caner Erkin zaten topa vuruyor. Minimum oradan kart görmeliydi.

    Bülent Yıldırım: Sarı kart gerekirdi.
  • Fenerbahçe - Karagümrük maçı hakem yorumları - 3 penaltı kararı doğru mu?

    EMRE MOR'A PENALTI VAR MI?

    SORU: "Emre Mor'a yapılan müdahale penaltı mı?"

    Lale Orta: Devam doğru. Emre Mor kendini bırakmış.

    Deniz Çoban: Penaltı yok, topa kafa vuruyor.

    Bülent Yıldırım: Futbol böyle oynanır, topa yükseliyor. Penaltı olmaz.
  • Fenerbahçe - Karagümrük maçı hakem yorumları - 3 penaltı kararı doğru mu?

    CRESPO'YA FAUL YAPILDI MI?

    SORU: "Miguel Crespo içeride mi, dışarıda mı? Sarı kart doğru mu?"

    Lale Orta: Bence faul yok. Nizami bir şarj. Devam etmesi gereken bir mücadele olmalıydı. Faul kararına katılmıyorum.

    Deniz Çoban: Arkadan gelen oyuncu, öndeki oyuncuya özen göstermeli. Ancak Crespo müdahale bekliyor. Bir faul olmadığını düşünüyorum. Varsa bile ceza sahası dışında. Faul çaldıysa, sarı gösterecek. Ama faul yok.

    Bülent Yıldırım: Bence faul ve sarı doğru.
  • Fenerbahçe - Karagümrük maçı hakem yorumları - 3 penaltı kararı doğru mu?

    CANER'İN POZİSYONU PENALTI MI?

    SORU: "Fenerbahçe lehine verilen penaltı doğru mu?"

    Deniz Çoban: Caner'in eli açık, Türkiye'de buna penaltı verilmese; kıyamet kopar. İngiltere'de bugün benzer pozisyonda penaltı verilmedi, VAR'a da gidilmedi. Hakem eli çekecek kadar vakit olduğunu düşünüyor. Ben de katılıyorum, penaltı olarak düşünüyorum.

    Lale Orta: Pozisyon penaltı. Elinin açık durmasını gerektirecek bir pozisyon yok.

    Bülent Yıldırım: Penaltı doğru.
  • Fenerbahçe - Karagümrük maçı hakem yorumları - 3 penaltı kararı doğru mu?

    KARAGÜMRÜK'ÜN PENALTISI DOĞRU MU?

    SORU: "Karagümrük'ün kazandığı penaltı doğru mu? Öncesinde ofsayt var mı?"

    Lale Orta: Pozisyon öncesi ofsayt yok. Karagümrüklü oyuncu, penaltıyı alıyor. En doğal hakkı. Kaleci bu tip pozisyonlarda yattığında, topa dokunmak zorunda. Karagümrüklü oyuncu da devam etmiyor. Karta gerek yok, penaltı.

    Deniz Çoban: VAR'dan bilgiler çabuk geldi. Penaltı, sarı kart  göstermeliydi.

    Bülent Yıldırım: Sorun yok, penaltı. Altay dikkatsiz davranıyor.
  • Fenerbahçe - Karagümrük maçı hakem yorumları - 3 penaltı kararı doğru mu?

    FENERBAHÇE'NİN İKİNCİ PENALTISI DOĞRU MU?

    SORU: "Fenerbahçe'nin kazandığı ikinci penaltıda karar doğru mu?"

    Deniz Çoban: Tartışma bile yok, penaltı. Elini kapalı açıda tutması lazım. Penaltı verilmese, herkes VAR hakemi Koray Gençerler'i konuşurdu.

    Lale Orta: Penaltı ve sarı kart doğru. Kaleye atılan şutu elinizle keserseniz, penaltı ve sarı kart olur.

    Bülent Yıldırım: Doğru penaltı, doğru sarı kart.
  • Fenerbahçe - Karagümrük maçı hakem yorumları - 3 penaltı kararı doğru mu?

    GERİ PAS VAR MI?

    SORU: "Karagümrüklü oyuncu geri pas mı atıyor?" 

    Lale Orta: Kaleciye kasıtlı bir top atılıyor. Mesafe uzak ama kasıtlı. Endirekt serbest vuruş olmalı.

    Deniz Çoban: Geri pasta bilerek, isteyerek bir pas atılması gerektiği yorumu yapılır. %5 bile olsa, 'bilerek atmıyor' endişesi varsa, çalınmaması gerektiği anlatılıyor.

    Bülent Yıldırım: Karagümrüklü oyuncu, İrfan ile topa giriyor ve müdahale etmek istiyor. Bence kasıtlı geri pas yok. Hakem gibi geri pas yok diye düşünüyorum.
  • Fenerbahçe - Karagümrük maçı hakem yorumları - 3 penaltı kararı doğru mu?

    KARAGÜMRÜKÜ GOLÜ OFSAYT MI?

    SORU: "Karagümrük'ün dördüncü golünde ofsayt var mı?"

    Deniz Çoban: Golün öncesinde ve sonrasında ofsayt yok. Kaleciyi yanıltacak bir durum yok. Gol doğru.

    Lale Orta: Ofsayt yok. Gol kararı temiz.

    Bülent Yıldırım: Temiz bir gol.

     
  • Fenerbahçe - Karagümrük maçı hakem yorumları - 3 penaltı kararı doğru mu?

    BORONI'YE İKİNCİ KART GEREKİR Mİ?

    SORU: "Borini'nin Crespo'ya faulünde, ikinci sarı kart çıkmalı mıydı?"

    Lale Orta: İkinci sarı kart durumu kafa karıştırıyor. İlk sarı kart kolay çıkıyor, ikinci sarı kartı çıkarmıyorlar. Bu da adaleti ortadan kaldırıyor. Kolay oyuncu atılmasın diye ikinci kartlar çıkmıyor. Ama bu ilk kart olsa, çıkacaktı. Bu kararda yanlışlık var.

    Deniz Çoban: Borini, rakibine temas etmemek için özen gösteriyor. Bence sadece faul. Kartı düşünmem.

    Bülent Yıldırım: Rakibe saygısızlık yok, faul bence de yeterli.
  • Fenerbahçe - Karagümrük maçı hakem yorumları - 3 penaltı kararı doğru mu?

    BATSHUAYI'NİN GOLÜ OFSAYT MI?

    SORU: "Batshuayi'nin golünde ofsayt var mı?"

    Lale Orta: Ofsayt yok, Caner Erkin bozdu.

    Deniz Çoban: Ofsayt şüphesi yok.

    Bülent Yıldırım: Kesinlikle ofsayt yok.
  • Fenerbahçe - Karagümrük maçı hakem yorumları - 3 penaltı kararı doğru mu?

    MAÇTA 20 DAKİKA DURAKLAMA OLDU

    Deniz Çoban: Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçı sakatlık, penaltılar, VAR incelemeleriyle 15 dakika durdu. Oyuncu değişiklikleriyle maç toplam 20 dakika durdu. +9 dakika uzatma verildi. Ancak bir maçın 20 dakika durması ne demek? Nasıl düzelteceğiz?

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