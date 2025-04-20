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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? FB muhtemel 11'i

        Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe - Kayserispor maçı için nefesler tutuldu. Haftaya liderin 6 puan gerisinde giren sarı lacivertliler, rakibinin kazandığı haftada Kayserispor'u yenerek zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, "Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 11:34 Güncelleme: 20.04.2025 - 11:34
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        Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Ligde iki takım arasında oynanan 47 maçta Fenerbahçe, rakibini 30 kez mağlup ederken, Kayserispor'un ise 8 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Hatırlanacağı gibi sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazanmıştı. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı saatler kalırken, "Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtı futbolseverler tarafından mercek altına alındı. İşte Fenerbahçe - Kayserispor mücadelesinin tarihi ve maç saati...

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        FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe - Kayserispor maçı 20 Nisan Pazar (bugün) 19.00'da oynanacak.

        FENERBAHÇE- KAYSERİSPOR CANLI SKOR DETAY İÇİN TIKLAYIN

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        FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Ülker Stadyumu'ndan oynanacak mücadele, beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

        Livakovic- Osayi-Skriniar-Çağlar-Mert- Fred-Szymanski- Tadic-Talisca-Maximin- En Nesyr

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        CEZA SINIRINDA 6 OYUNCU

        Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesinde 6 isim kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-lacivertli takımda Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde Gaziantep deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

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        İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

        Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde 48. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 47 maçta sarı-lacivertlilerin büyük üstünlüğü bulunuyor.

        Fenerbahçe, rakibini 30 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise rakibini 8 karşılaşmada mağlup etti.

        İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 107 gol atarken, kalesinde 50 gol gördü.

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