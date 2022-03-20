Fenerbahçe, Süper Lig 30. hafta mücadelesinde Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı kanaryalar Türkiye Süper Lig puan durumu sıralamasında 46 puanla 4.sırada yer alırken, Konyaspor ise 38 puanla 17.sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Yeşil Beyazlılar karşısında üstünlük elde etmek istiyor. Mücadeleye az bir süre kala, Fenerbahçe Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi sorularına yanıt arandı.