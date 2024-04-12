Fenerbahçe Kulübü, Mehmet Büyükekşi iddiasını yalanladı!
Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sarf ettiği iddia edilen sözlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabı X'ten paylaştığı mesajda, Ali Koç'un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye söylediği iddia edilen sözlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başkanımız Sayın Ali Y. Koç’un adı kullanılarak servis edilen,
TFF Başkanı Sayın Büyükekşi’ye yönelik söylendiği iddia edilen bazı ifadeler içeren haber külliyen yalandır.
Kamuoyundan, gerçek olmayan söylemler içeren bu mesnetsiz, ciddiyetsiz ve maksatlı haberin dikkate alınmamasını önemle rica ederiz."