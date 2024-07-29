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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Lugano maçı hazırlıklarını tamamladı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Lugano maçı hazırlıklarını tamamladı

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 19:04 Güncelleme: 29.07.2024 - 19:04
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        Fenerbahçe, Lugano maçına hazır!
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        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Koşu ve istasyon çalışmasıyla süren idmanın devam eden bölümünde 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışması yapıldı.

        İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

        Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girerek maç saatini bekleyecek.

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