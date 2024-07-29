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        Haberler Bilgi Fenerbahçe - Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor! Fenerbahçe - Lugano rövanş maçı ne zaman?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano'yu ağırlıyor. İsviçre'de oynanan ilk maçı 4-3 kazanan sarı lacivertliler Lugano karşısında tur için sahaya çıkıyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak zorlu mücadele öncesinde, "Fenerbahçe - Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Fenerbahçe - Lugano rövanş maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 21:09 Güncelleme: 29.07.2024 - 21:09
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        Fenerbahçe - Lugano maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sarı lacivertlilerin, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında FC Lugano’yu ağırlayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Temsilcimiz Fenerbahçe, Lugano'yu elemesi durumunda üçüncü eleme turunda Lille ile karşılaşacak. Peki, "Fenerbahçe - Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Lugano rövanş maçı öncesinde öne çıkan detaylar ve muhtemel 11'ler...

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        FENERBAHÇE LUGANO RÖVANŞ MAÇI 30 TEMMUZ'DA

        Fenerbahçe - FC Lugano eşleşmesinin rövanşı 30 Temmuz Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

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        FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe - Lugano maçı Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak

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        FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU

        Fenerbahçe’nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Lugano’yu elemesi durumunda Fransa’nın Lille takımıyla karşılaşacak.

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        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

        Dominik Livakovic

        Bright Osayi-Samuel

        Çağlar Söyüncü

        Alexander Djiku

        Ferdi Kadıoğlu

        İsmail Yüksek

        Fred

        Sebastian Szymanski

        Dusan Tadic

        Allan Saint-Maximin

        Edin Dzeko

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