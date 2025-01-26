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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Fenerbahçe maçına Macaristanlı VAR hakemi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe maçına Macaristanlı VAR hakemi!

        Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe - Göztepe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Istvan Vad oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 12:30 Güncelleme: 26.01.2025 - 12:31
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        Fenerbahçe maçına Macaristanlı VAR hakemi!
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        Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00’da Göztepe'yi konuk edecek.

        Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşmada yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Serkan Çimen yapacak.

        Müsabakanın 4. hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak. Mücadelede VAR'da ise Macar hakem Istvan Vad görev alacak. AVAR’da da Ömer Faruk Turtay eşlik edecek.

        Öte yandan Süper Lig’de bugün oynanacak Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçında VAR’da Portekizli hakem David Rafael Oliveira Da Silva ve Bodrumspor - Eyüpspor mücadelesinde de İspanyalı Victor Garcia Verdura görev yapacak.

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