Fenerbahçe - Manchester United maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Manchester United karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Kendi evinde oynadığı ilk maçta Union Saint-Gilloise'ı 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı lacivertiler, Twente ile deplasmanda 1-1 berabera kalmıştı. Peki, Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Manchester United maçının tarihi ve saati...