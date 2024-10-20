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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında İngiliz devi Manchester United'ı ağırlayacak. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndan oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Fenerbahçe - Manchester United maçının tarihi ve maç saati taraftarlar tarafından mercek altına alındı. Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet 1 beraberliği bulunan sarı lacivertliler Manchester United karşısında çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 21:04 Güncelleme: 20.10.2024 - 21:04
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        Fenerbahçe - Manchester United maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Manchester United karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Kendi evinde oynadığı ilk maçta Union Saint-Gilloise'ı 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı lacivertiler, Twente ile deplasmanda 1-1 berabera kalmıştı. Peki, Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Manchester United maçının tarihi ve saati...

        2

        FENERBAHÇE- MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe-Manchester United maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak

        3

        FENERBAHÇE- MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

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        FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

        Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi maç programı şu şekilde;

        24 Ekim | Fenerbahçe-Manchester United

        7 Kasım | AZ Alkmaar-Fenerbahçe

        28 Kasım | Slavia Prag-Fenerbahçe

        11 Aralık | Fenerbahçe-Athletic Bilbao

        23 Ocak | Fenerbahçe-Lyon

        30 Ocak | Midtyjalland-Fenerbahçe

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        FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

        Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko.

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