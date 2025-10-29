Habertürk
        Fenerbahçe Medicana, Spor Toto'ya set vermedi! - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana, Spor Toto'ya set vermedi!

        Fenerbahçe Medicana, SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında sahasında Spor Toto'yu 3-0 yendi.

        Giriş: 29.10.2025 - 18:19 Güncelleme: 29.10.2025 - 18:19
        Fenerbahçe Medicana, Spor Toto'ya set vermedi!
        Fenerbahçe Medicana, SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Spor Toto'yu ağırladı. Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 3-0 kazandı.

        Salon: Burhan Felek Vestel

        Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen

        Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga (Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Halit Kurtuluş, Gomez, Yiğit Gülmezoğlu)

        Spor Toto: Muhammed Kaya, Ivovic, Mustafa Koç, Jaime, Tuinstra, Emin Gök (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Doğan Karakoç, Orçun Ergün, Hakkı Çapkıoğlu)

        Setler: 25-14, 26-24, 25-22

        Süre: 83 dakika (20, 31, 32)

