Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe-Nice maçına Sırp hakem! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe-Nice maçına Sırp hakem!

        UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasındaki Fenerbahçe-Nice maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 11:37 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe-Nice maçına Sırp hakem!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 2 Ekim Perşembe günü Fransa'nın Nice ekibini konuk edeceği maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

        UEFA'nın açıklamasına göre Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.

        Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo