UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ma&ccedil;ında Fenerbah&ccedil;e, evinde karşılaştığı İsko&ccedil; temsilcisi Rangers a 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin tek gol&uuml; Alexander Djiku dan geldi. Bu m&uuml;sabaka &ouml;ncesi Trendyol S&uuml;per Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat T&uuml;rkiye Kupası nda oynadığı son 18 ma&ccedil;ta kaybetmeden Fenerbah&ccedil;e, yenilgi yaşadı. Jose Mourinho nun &ouml;ğrencileri Avrupa Ligi nde ise bu sezon 3. mağlubiyetini aldı. Fenerbah&ccedil;e, lig aşamasında AZ Alkmaar ve Athletic Bilbao ya kaybetmişti.