      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Fenerbahçe'nin Benfica maçı kamp kadrosu açıklandı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin Benfica maçı kamp kadrosu açıklandı!

        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde karşılaşacağı Benfica maçının kamp kadrosu açıklandı

        Giriş: 26.08.2025 - 11:38 Güncelleme: 26.08.2025 - 11:45
        İşte Fenerbahçe'nin Benfica maçı kamp kadrosu!
        UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00’de Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler bugün Portekiz'in başkenti Lizbon’a gidecek. Fenerbahçe’de kamp kadrosu da belli oldu.

        Sarı-lacivertliler’in kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        "İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran."

