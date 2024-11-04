Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Karadeniz'i seviyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Trabzonspor deplasmanında takımının ilk golünü atarken, sarı-lacivertli forma altında son 2 sezonda kaydettiği 7 golün 6'sını Karadeniz'de filelere yolları.

Trabzonspor deplasmanında 42. dakikada En-Neysri'nin asistinde skoru 1-0 yaparak takımını öne geçiren Fred, ligde 4. golünü kaydetti.

Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 3 kez gol sevinci yaşayan Fred, bu gollerin 2'sini Trabzonspor deplasmanında kaydetmişti.

Sezon başında sakatlığı sebebiyle ilk 2 lig maçında takımını yalnız bırakan Fred, bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk lig maçına Rize deplasmanında çıktı. Çaykur Rizespor karşısında kariyerinin ilk hat-trick performansına imza atan Brezilyalı futbolcu, ligde gol attığı bir sonraki maçını yine Karadeniz'de yaşadı.

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Sarı-lacivertli ekibin geçen sezon 3-2 kazandığı Trabzonspor müsabakasının ilk yarısında 13. ve 45+4. dakikada fileleri havalandıran Fred, maç sonunda olayların da çıktığı müsabakada galibiyeti getiren isimlerden olmuştu.

Bu sezonun 3. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında attığı 3 golle, 5-0'lık galibiyetin mimarlarından olan Fred, Trabzonspor karşısında da fileleri havalandırarak 3 puanda önemli bir pay sahibi oldu.

Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe forması giydiği 2 sezonda attığı 7 golün 6'sını Karadeniz'de kaydetti. Çaykur Rizespor karşısında 3 gol bulan Fred, Trabzonspor'a karşı oynadığı son 2 deplasman müsabakasında da 3 kez gol sevinci yaşadı.

Fred, diğer golünü ise Sivasspor ile geçen sezon deplasmanda oynanan maçın ilk yarısında kaydetmişti.

Deneyimli futbolcu, lig maçlarında Kadıköy'de henüz golle buluşamadı.