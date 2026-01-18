Habertürk
        Fenerbahçe'nin golü öncesi herkesin konuştuğu görüntü: Tedesco taktiği şişelerle verdi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin golü öncesi herkesin konuştuğu görüntü: Tedesco taktiği şişelerle verdi!

        Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-2 yendi. Sarı lacivertlilerin son golünü teknik direktör Tedesco, Asensio'ya su şişeleri ile çizerek anlattı. Asensio ve Tedesco arasındaki taktik diyaloğu amatör kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2026 - 23:10 Güncelleme: 18.01.2026 - 23:10
        Tedesco taktiği verdi ardından gol geldi!
        Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Alanya deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadeleye Domenico Tedesco ile Marco Asensio arasında geçen diyalog damgasını vurdu.

        Maçın durduğu bir anda Domenico Tedesco, Marco Asensio'yu yanına çağırdı. İtalyan çalıştırıcı, su şişeleri ile Asensio'nun nasıl oynaması gerektiğini saniye saniye anlattı.

        Maçın başladığı anda Ertuğrul'un başlattığı topta Fred araya girerek topu İspanyol oyuncuya aktardı. Asensio iki savunmacının arasından Talisca'ya asist yaptı.

        Tedesco'nun Asensio'ya verdiği taktik amatör kameralar tarafından kaydedildi.

