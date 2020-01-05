Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'e verilen devre arasında Antalya'da kamp yapacak olan Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu

Fenerbahçe

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda tedavileri devam eden Hasan Ali, Sadık, Zajc ve Moses yer almadı. Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu hasta olması sebebiyle, Gustavo, Isla ve Jailson da Amerika kıtasından seyahat etmeleri sebebiyle kamp kadrosuna yarın katılacak. Öte yandan Ertuğrul Çetin, Gürkan Başkan, Emir Miray Köksal, Emre Nasuh, Ömer Faruk Beyaz ve Gülhan Üreyen olmak üzere 6 tane genç oyuncu kamp kadrosuna dahil edildi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın belirlediği kadro şöyle:

Altay Bayındır

Harun Tekin

Erten Ersu

Oytun Özdoğan

Abdullah Yiğiter

Ertuğrul Çetin

Mauricio Isla (Yarın katılacak)

Murat Sağlam

Serdar Aziz

Zanka

Adil Rami

Jailson (Yarın katılacak)

Okan Turp

Gürkan Başkan

Nabil Dirar

Emir Miray Köksal

Emre Belözoğlu (Yarın katılacak)

Gustavo (Yarın katılacak)

Tolga Ciğerci

Tolgay Arslan

Ozan Tufan

Mehmet Ekici

Emre Nasuh

Max Kruse

Ömer Faruk Beyaz

Deniz Türüç

Alper Potuk

Ferdi Kadıoğlu

Garry Rodrigues

Muhammed Gümüşkaya

Vedat Muriqi (Yarın katılacak)

Mevlüt Erdinç

Yusuf Mert Tunç

Gülhan Üreyen

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Galatasaray, Onyekuru transferini resmen açıkladı!
FUTBOLGalatasaray transferi resmen açıkladı!
Son dakika transferleri - Biten transferler ve daha fazlası - Transfer haberleri
FUTBOLDokunulmaz Merih!
Fatih Terim, Arda Turan'la ilgili açıklamalar yaptı
FUTBOLFatih Terim'den Arda Turan açıklaması!
Son dakika: Arda Turan, Başakşehir'in kamp kadrosuna alınmadı!
FUTBOLArda kadroya alınmadı!
Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Orta sahaya sambacı!
FUTBOLOrta sahaya sambacı!
Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Saracchi'nin geliş tarihi belli oldu! Orta sahaya 20'lik solak!
FUTBOLArda neden veto yedi?
Mustafa Cengiz'den Zekeriya Alp'e istifa çağrısı!
FUTBOLMustafa Cengiz'den istifa çağrısı!
Bodrumspor'da Tarık Daşgün dönemi
FUTBOLBodrumspor'da Tarık Daşgün dönemi
Şanlıurfaspor'da kongre ertelendi
FUTBOLŞanlıurfaspor'da kongre ertelendi
Jon Dahl Tomasson, Malmö'nün teknik direktörü oldu
FUTBOLTomasson, Malmö'nün yeni hocası oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X