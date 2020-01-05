Sarı-lacivertlilerin kadrosunda tedavileri devam eden Hasan Ali, Sadık, Zajc ve Moses yer almadı. Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu hasta olması sebebiyle, Gustavo, Isla ve Jailson da Amerika kıtasından seyahat etmeleri sebebiyle kamp kadrosuna yarın katılacak. Öte yandan Ertuğrul Çetin, Gürkan Başkan, Emir Miray Köksal, Emre Nasuh, Ömer Faruk Beyaz ve Gülhan Üreyen olmak üzere 6 tane genç oyuncu kamp kadrosuna dahil edildi.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın belirlediği kadro şöyle:
Altay Bayındır
Harun Tekin
Erten Ersu
Oytun Özdoğan
Abdullah Yiğiter
Ertuğrul Çetin
Mauricio Isla (Yarın katılacak)
Murat Sağlam
Serdar Aziz
Zanka
Adil Rami
Jailson (Yarın katılacak)
Okan Turp
Gürkan Başkan
Nabil Dirar
Emir Miray Köksal
Emre Belözoğlu (Yarın katılacak)
Gustavo (Yarın katılacak)
Tolga Ciğerci
Tolgay Arslan
Ozan Tufan
Mehmet Ekici
Emre Nasuh
Max Kruse
Ömer Faruk Beyaz
Deniz Türüç
Alper Potuk
Ferdi Kadıoğlu
Garry Rodrigues
Muhammed Gümüşkaya
Vedat Muriqi (Yarın katılacak)
Mevlüt Erdinç
Yusuf Mert Tunç
Gülhan Üreyen
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