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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe'nin rakibi Ergin Ataman'lı Panathinaikos! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin rakibi Ergin Ataman'lı Panathinaikos!

        THY EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 5. hafta maçında 25 Ekim Cuma günü (yarın) Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 11:19 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:19
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        F.Bahçe'nin rakibi Ataman'lı Panathinaikos!
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        Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 5. haftasında 25 Ekim Cuma günü (yarın) Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

        Geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, ligde 5. sırada bulunuyor. Konuk ekip ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle haftaya 6. basamakta giriyor.

        38. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Panathinaikos, 38. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasında daha önce oynanan 37 müsabakanın 20'sini Yunan temsilcisi, 17'sini ise sarı-lacivertliler kazanmıştı.

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