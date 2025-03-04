Fenerbahçe'nin Rangers 11'i şekilleniyor!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynayacağı Rangers maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği 11'i belirlemeye başladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Jose Mourinho yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerin 11'i netleşmeye başladı.
Fenerbahçe'de kalede İrfan Can Eğribayat’ın olması bekleniyor.
Üçlü savunma hattında Yusuf Akçiçek, Çağlar Söyüncü ve Milan Skriniar forma giyecek.
Sağ kanatta Mert Müldür, sol kanatta Filip Kostic görev alacak.
Orta sahanın Amrabat, Szymanski ve Tadic’ten oluşması bekleniyor.