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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Rangers 11'i şekilleniyor! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin Rangers 11'i şekilleniyor!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynayacağı Rangers maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği 11'i belirlemeye başladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 14:00 Güncelleme: 04.03.2025 - 14:00
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        Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

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        Jose Mourinho yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerin 11'i netleşmeye başladı.

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        Fenerbahçe'de kalede İrfan Can Eğribayat’ın olması bekleniyor.

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        Üçlü savunma hattında Yusuf Akçiçek, Çağlar Söyüncü ve Milan Skriniar forma giyecek.

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        Sağ kanatta Mert Müldür, sol kanatta Filip Kostic görev alacak.

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        Orta sahanın Amrabat, Szymanski ve Tadic’ten oluşması bekleniyor.

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        Sarı lacivertlier, ileri uçta ise Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri ile gol arayacak.

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        Temsilcimiz, ilk maçta avantajlı bir skor alarak tur kapısını aralamayı hedefliyor. İki takım arasındaki rövanş maçı, 13 Mart’ta Glasgow'da oynanacak.

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