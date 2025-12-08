Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin suskun forvetleri! Tedesco'nun tercihi kim olmalı? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin suskun forvetleri! Tedesco'nun tercihi kim olmalı?

        Fenerbahçe'de forvet hattı alarm veriyor. Gol yollarındaki suskunluklarıyla dikkat çeken En-Nesyri ve Jhon Duran'ın performansları tartışma konusu oldu. İki golcünün istatistikleri birbirine yakın olsa da, teknik direktör Domenico Tedesco'nun kime forma vereceği büyük merak konusu. İşte iki ismin istatistikleri...

        Giriş: 08.12.2025 - 12:20 Güncelleme: 08.12.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'nin suskun forvetleri! Tedesco'nun tercihi kim olmalı?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'nin forvetleri gol bulmakta zorlanıyor.

        Ferencvaros karşılaşması dahil son 3 maçında yalnızca 3 kez ağları havalandıran sarı-lacivertliler Avrupa'da 2, ligde ise 4 puan yitirdi.

        Fenerbahçe'nin forvetleri ise sezon başından bu yana gol yollarındaki suskunluğu ile taraftarın tepkisini çekiyor.

        Bu sezon 24 kez forma giyen Youssef En-Nesyri, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi. Faslı golcü, Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta ise ağları havalandıramadı.

        Sezonun çoğunluğunu sakat olarak geçiren ve yeni yeni sahalara dönen Jhon Duran ise derbiler dışında suskun. Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde ağları havalandırarak taraftarın gönlünü fetheden Kolombiyalı forvet, diğer maçlardaki suskunluğu ile dikkat çekti. Bu sezon 13 maça çıkan yıldız golcü, 3 kez ağları sarsarken, 2 kez de gol pası verdi.

        REKLAM

        TEDESCO'NUN TERCİHİ KİM OLMALI?

        Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun ise ileri uçta kime forma vereceği merak konusu oldu.

        İki ismin istatistiklerine yakından baktığımızda birbirlerine oldukça yakın olduğu ortaya çıktı.

        Verilere göre Duran, net pozisyonları gole çevirme oranında %66.7 ile dikkat çekiyor. En-Nesyri ise aynı kategoride %42.1’de kaldı. Ancak her iki oyuncu da genel pozisyon değerlendirmesinde benzer bir başarıya sahip: En-Nesyri %15.1, Durán %15.0.

        Faslı golcü En-Nesyri, maç başına ortalama 2.21 şut ve 0.88 isabetli şut istatistiğiyle Duran’ın önünde yer alıyor. Kolombiyalı oyuncu bu başlıklarda sırasıyla 1.54 ve 0.69 ortalamalara sahip.

        Maç başına ceza sahasında topla buluşma oranlarında ise Youssef En-Nesyri 2.88 ile 2.23 orana sahip olan Duran'a üstünlük sağladı.

        13 maçta forma giyen Jhon Duran'ın dakika başına gol süresi 191, 24 kez forma şansı bulan En-Nesyri'nin ise 211.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu
        Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları