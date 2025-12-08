Fenerbahçe'nin suskun forvetleri! Tedesco'nun tercihi kim olmalı?

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'nin forvetleri gol bulmakta zorlanıyor.

Ferencvaros karşılaşması dahil son 3 maçında yalnızca 3 kez ağları havalandıran sarı-lacivertliler Avrupa'da 2, ligde ise 4 puan yitirdi.

Fenerbahçe'nin forvetleri ise sezon başından bu yana gol yollarındaki suskunluğu ile taraftarın tepkisini çekiyor.

Bu sezon 24 kez forma giyen Youssef En-Nesyri, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi. Faslı golcü, Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta ise ağları havalandıramadı. Sezonun çoğunluğunu sakat olarak geçiren ve yeni yeni sahalara dönen Jhon Duran ise derbiler dışında suskun. Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde ağları havalandırarak taraftarın gönlünü fetheden Kolombiyalı forvet, diğer maçlardaki suskunluğu ile dikkat çekti. Bu sezon 13 maça çıkan yıldız golcü, 3 kez ağları sarsarken, 2 kez de gol pası verdi.

TEDESCO'NUN TERCİHİ KİM OLMALI? Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun ise ileri uçta kime forma vereceği merak konusu oldu. İki ismin istatistiklerine yakından baktığımızda birbirlerine oldukça yakın olduğu ortaya çıktı. Verilere göre Duran, net pozisyonları gole çevirme oranında %66.7 ile dikkat çekiyor. En-Nesyri ise aynı kategoride %42.1’de kaldı. Ancak her iki oyuncu da genel pozisyon değerlendirmesinde benzer bir başarıya sahip: En-Nesyri %15.1, Durán %15.0.